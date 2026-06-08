Жители Иркутской области отдали мошенникам почти два млн рублей за три дня. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

С 5 по 7 июня телефонные аферисты обманули девятерых жителей Приангарья. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, общая сумма ущерба приблизилась к двум миллионам рублей.

Самый крупный удар пришелся на 42-летнего жителя Тайшета. Он заинтересовался рекламой инвестиций в интернете и несколько месяцев переводил лжеброкеру личные и заемные деньги. Когда попытался вывести заработанное, ничего не получилось. Ущерб превысил полтора миллиона рублей.

- 73-летний житель Иркутска попался на звонке якобы от обслуживающей домофоны компании. Ему продиктовали код из смс, а затем посыпались звонки от лжесотрудников ведомств, которые убедили перевести сбережения на «безопасный счет». Пенсионер отдал 150 тысяч рублей. Аспирантка потеряла 40 тысяч рублей после сообщения со взломанного аккаунта знакомой с просьбой занять деньги, не перепроверила и перевела, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Полиция напоминает, что настоящие работники банков и ведомств никогда не просят переводить деньги и не требуют кодов из смс. Не верьте предложениям быстрого заработка и всегда перепроверяйте просьбы из мессенджеров. Будьте бдительны.

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