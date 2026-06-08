Эксперт объяснила, почему кофе перед экзаменом может навредить студенту. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во время подготовки к экзаменам многие студенты совсем не спят и пытаются взбодриться кофе. Но в больших количествах он вызывает тревожность и мешает выспаться. Энергетики еще опаснее, они дают слишком большую нагрузку на сердце. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредила бариста-тренер Елена Деревянко.

- Лучшее время для первой чашки - через час-полтора после пробуждения, когда организм снижает уровень гормонов бодрости. Если пить кофе сразу после подъема, эффект будет слабее. Оптимальная схема: две-три чашки в первой половине дня, нормальная еда, вода и хотя бы несколько часов сна, - рассказывает Деревянко.

Лучшие варианты - фильтр-кофе, американо, капучино, они бодрят плавно. От шотов эспрессо лучше отказаться, они резко снижают концентрацию.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что произошло во время концерта группы «Дискотека Авария» на День города в Иркутске. Подробности и видео - здесь.