Жительницу Зиминского района осудили за долг по алиментам в 3,6 миллиона рублей

Общий долг по алиментам превысил 3,6 миллиона рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Зиминский городской суд вынес приговор 43-летней женщине, которая годами не платила алименты на сына и дочь. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, она признана виновной и получила восемь месяцев принудительных работ с удержанием пяти процентов от заработка в пользу государства.

- Женщину лишили родительских прав еще в 2009 и 2014 годах, но обязали ежемесячно перечислять часть дохода на содержание детей. Она была трудоспособной, ее уже наказывали за уклонение от уплаты, но с октября 2025 по февраль 2026 года на счет 17-летней дочери и 13-летнего сына не поступило больше 105 тысяч рублей, - говорится в сообщении ведомства.

Общий долг по алиментам превысил 3,6 миллиона рублей. В суде женщина полностью признала вину.

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