Из грузовика DAF вылилось десятки литров подсолнечного масла. Фото: Госавтоинспекция Бурятии.

В Улан-Удэ 8 июня на улице Шумяцкого из грузовика DAF вылилось десятки литров подсолнечного масла. Как сообщает «Ариг Ус» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию, водитель фуры пытался избежать столкновения с легковушкой, из-за резкого маневра повредилась цистерна объемом около 25 тонн. Масло хлынуло на асфальт, движение на участке сразу затруднилось.

В Улан-Удэ дорогу залило подсолнечным маслом из-за аварии. Видео: Госавтоинспекция Бурятии.

- Грузовик убрали с дороги, но масляное пятно осталось. Комбинат по благоустройству уже приступил к работам, участок от улицы Жердева до Шумяцкого засыпают песком, выставят знаки ограничения скорости, - добавили журналисты.

После того как песок впитает жидкость, дорогу расчистят. Госавтоинспекция просит водителей сбрасывать скорость и быть внимательными. Асфальт сейчас скользкий, как каток.

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