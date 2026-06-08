Жителей Иркутской области ждет короткая рабочая неделя и три дня выходных

Самое время отправиться на прогулку. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На неделе с 8 по 14 июня жители Приангарья будут работать всего четыре дня, а потом отдыхать сразу три. Все благодаря Дню России, который в 2026 году выпал на пятницу, 12 июня. Телеканал «Саратов 24» сообщает, что по Трудовому кодексу это нерабочий праздничный день.

- Тем, кто трудится пять дней в неделю, повезет больше: они уйдут на выходные с 12 по 14 июня, с пятницы по воскресенье включительно. При шестидневной рабочей неделе выходным будет только 12 июня, а суббота останется рабочей, - пишут журналисты.

Четверг, 11 июня, для всех станет сокращенным на один час. Кстати, традиционное событие «Комсомолки», посвященное Дню России, вновь состоится в Иркутске 12 июня. На площади у стадиона «Труд» в 10.30 стартует «Байкальская ярмарка», а в 11.00 - большая концертная программа «С тебя начинается Родина!».