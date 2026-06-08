Семеро пострадавших и одна погибшая: страшная авария на федеральной трассе унесла жизнь 5-летней девочки

Пятилетняя девочка погибла в аварии в Саратове. Фото: СУ СКР Саратовской области.

Днем 7 июня на федеральной трассе «Сызрань - Саратов - Волгоград» произошла страшная авария. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональный Следком, 40-летний водитель УАЗ «Патриот» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту».

- Пятилетняя девочка, которая находилась в легковушке, скончалась в скорой по дороге в больницу. Травмы получили еще семь человек, трое из них дети. Водителя «Тойоты» и остальных пострадавших госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести, - пишут журналисты.

Следователи уже осмотрели место происшествия, допрашивают свидетелей и собирают доказательства. Заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Расследование продолжается.

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