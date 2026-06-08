«Чтобы попасть в очередь на подвоз воды, назовите код»: работники банка раскрыли мошенничество на 700 тысяч рублей

Полицейские поблагодарили банковских работников за профессионализм и бдительность. Фото: МВД Бурятии.

В Бурятии работники банка спасли клиента от мошенников. Как сообщает «Ариг Ус» со ссылкой на региональное МВД, все началось со звонка лжесотрудника «Водоканала», который сообщил о предстоящем отключении воды и попросил продиктовать код из смс, чтобы попасть в очередь на подвоз.

- Мужчина поверил и назвал код, после чего звонок оборвался. Сразу за этим с ним связались уже лжесотрудники «ФСБ» и убедили снять 700 тысяч рублей и перевести их на «безопасный счет», - пишут журналисты.

Когда взволнованный клиент пришел в отделение банка и попросил выдать крупную сумму, сотрудники заподозрили неладное. Они не стали выполнять операцию и сообщили в полицию. На место выехала группа, с мужчиной провели беседу и объяснили, что его пытались обмануть. Деньги остались целы. Полицейские поблагодарили банковских работников за профессионализм и бдительность.

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