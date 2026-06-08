Эксперт объяснил, какое наказание ждет работодателя за сообщения и звонки сотруднику в отпуске

Работодатель не должен беспокоить подчиненных во время отпуска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Рабочие звонки и сообщения в отпуске - это прямое нарушение закона. Если работодатель дергает сотрудника по любым вопросам, он фактически заставляет его трудиться, а это запрещено. Телеканал «Саратов 24» пишет о том, что за первое такое нарушение руководитель заплатит штраф от одной до пяти тысяч рублей, а компания - от 30 до 50 тысяч рублей.

- Переписка по рабочим вопросам в мессенджерах, звонки с просьбами решить задачи – это считается работой. За такое работодателю грозит административная ответственность, - пояснил юрист Сергей Багян.

При повторном нарушении наказание ужесточается. Начальника могут оштрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч рублей или вовсе дисквалифицировать на срок от года до трех лет. Для юридических лиц штраф вырастает до 70 тысяч рублей. Работник при этом может сам обратиться в суд или написать жалобу в трудовую инспекцию.

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