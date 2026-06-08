Водитель без прав разбился насмерть в Бодайбо. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.

Утром 8 июня на улице Стояновича в Бодайбо произошло смертельное ДТП. 23-летний водитель Toyota Windom не справился с управлением и на полном ходу врезался в железобетонный блок.

- От полученных травм молодой человек скончался в больнице, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

В машине находились трое пассажиров, в том числе двое 15-летних подростков. Все они получили травмы, им оказали экстренную медицинскую помощь.

Полицейские установили: погибший не имел водительских прав. Сейчас решается вопрос о привлечении владельца автомобиля к ответственности за передачу руля человеку без прав.