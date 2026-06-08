Губернатор Иркутской области наградил соцработников

Торжественное награждение лучших сотрудников сферы социальной защиты и обслуживания населения прошло в правительстве Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Торжественное награждение лучших сотрудников сферы социальной защиты и обслуживания населения прошло в правительстве Иркутской области накануне профессионального праздника, Дня социального работника, который отмечается 8 июня. Награды за профессиональные достижения вручил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

– Благодарю каждого, кто трудится в сфере социальной защиты и обслуживания населения, - отметил губернатор. - Всех вас объединяет не только преданность профессии, но и особые личные качества – неравнодушие и отзывчивость, глубокое понимание важности своей миссии. С вашей помощью люди, нуждающиеся в поддержке государства, преодолевают трудности и получают необходимую помощь. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, ключевым приоритетом государственной политики остается выполнение всех социальных обязательств. Спасибо Вам за ваш нелегкий труд!

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени вручена министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимиру Родионову. В системе социальной защиты населения Иркутской области Владимир Анатольевич работает с 1992 года, а с 2011 года занимает должность министра.

Почетного звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации» удостоена старшая медицинская сестра Заларинского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов Людмила Писарева, работающая в учреждении более 44 лет.

Почетная грамота Президента РФ вручена заместителю директора по административно-хозяйственной работе «Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями» Олегу Макридину.

Благодарности Президента РФ объявлены завотделением социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Иркутска Ирине Суханевич и начальнику отдела межрайонного управления № 4 Марине Звонковой.

Почетная грамота министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидаций последствий стихийных бедствий вручена заместителю министра Светлане Иевлевой.

Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты Иркутской области» присвоено директору Центра социальной помощи семье и детям «Радуга» Братского района Светлане Агунович, директору Братского дома-интерната для престарелых и инвалидов Ирине Вахониной и директору Управления социальной защиты и социального обслуживания населения по Ольхонскому району Александре Дудеевой. Еще 11 работников получили почетные грамоты и благодарности Губернатора Иркутской области.

В этом году премии Губернатора Иркутской области по итогам конкурса получил 41 лучший работник учреждений социального обслуживания и социальной защиты в 15 номинациях.

В органах социальной защиты Иркутской области трудятся около 15 тысяч специалистов. Особое внимание соцработники уделяют социально незащищенным категориям граждан: ветеранам, инвалидам, детям-сиротам, семьям с детьми, людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также участникам специальной военной операции и их семьям.

– Все программы социальной защиты в Иркутской области направлены, в первую очередь, на помощь человеку. Отсюда и социально ориентированный бюджет региона, и около 90 мер социальной поддержки, которыми пользуется практически треть населения области. Вручение наград – это знак признания профессиональных заслуг, знак уважения к повседневной деятельности и трудовым достижениям работников социальной сферы, – отметил Владимир Родионов.