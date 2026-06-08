В Бодайбо к людям вышел медведь Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Накануне вечером в полицию Бодайбо поступило сообщение о выходе дикого зверя к людям в районе Мехколонны. На место выезжала следственно-оперативная группа, но медведя не обнаружили.

Участковые провели с жителями профилактические беседы и рассказали, как вести себя при встрече с хищником.

- При обнаружении дикого животного необходимо спокойно, не провоцируя зверя, покинуть место и сообщить в полицию, - напомнили в ГУ МВД по Иркутской области.

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