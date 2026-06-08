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НовостиОбщество8 июня 2026 23:07

До +27 градусов потеплеет в Иркутске 9 июня

Дождя не ожидается
Татьяна ИВАНОВА
До +27 градусов потеплеет в Иркутске 9 июня.

До +27 градусов потеплеет в Иркутске 9 июня.

Фото: Татьяна ИВАНОВА.

В Иркутск днем 9 июня придет настоящая летняя жара, столбик термометра поднимется до отметки +25…+27 градусов, дождя не ожидается. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, после захода солнца похолодает до +10…+12.

- Переменная облачность, местами небольшие дожди, в отдельных районах днем грозы, утром туманы, ветер юго-восточный, юго-западный с переходом днем в северных районах на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, в северных районах 15-18 м/с, - рассказывают синоптики о погоде в регионе.

В Приангарье воздух прогреется до +25…+30, если будет облачно, то до +15…+20. Температура ночью +7…+12, при прояснении +1…+6.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что бывший похитил сибирячку по пути на работу. Подробнее.