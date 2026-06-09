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НовостиОбщество9 июня 2026 0:08

Эксперт объяснила, почему не стоит налегать на овощи и ягоды с грядок

Нутрициолог Слип: Переедание овощей и зелени грозит вздутием
Татьяна ИВАНОВА
Эксперт объяснила, почему не стоит налегать на овощи и ягоды с грядок.

Эксперт объяснила, почему не стоит налегать на овощи и ягоды с грядок.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Нутрициолог Анна Слип рассказала NEWS.ru, почему летом после свежих овощей и ягод часто возникает вздутие. Зимой люди едят недостаточно клетчатки, примерно вдвое меньше нормы. А в сезон набрасываются на урожай, и ее количество резко подскакивает. Кишечник, привыкший к другому режиму, не успевает перестроиться.

- Летом содержание клетчатки может резко вырасти до 40-50 граммов, и кишечник отвечает вздутием и несварением, - пояснила Слип.

Особенно тяжело тем, у кого чувствительное пищеварение. Бактериям нужно несколько недель, чтобы адаптироваться. Поэтому на овощи и зелень лучше налегать постепенно, а не объедаться в первый же день. Иначе вместо витаминов получите проблемы с животом.

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