Жителей Иркутска приглашают на бесплатные киносеансы под открытым небом. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске продолжается проект «Летний кинотеатр во дворах». Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, на этой неделе сибиряков ждут два бесплатных показа.

- 9 июня в девять вечера во дворе переулка МОПРа, 2 покажут «Царевну-лягушку» (6+). 14 июня в то же время на улице Кирпичной, 151 можно будет посмотреть фильм «Мой дикий друг» (6+), - уточнили в администрации.

Организаторы предупреждают, что график может измениться из-за погоды. Перед выходом лучше уточнить информацию по телефону:

52-04-14.