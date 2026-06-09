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НовостиОбщество9 июня 2026 1:06

Жителей Иркутска приглашают на бесплатные киносеансы под открытым небом

9 июня в девять вечера во дворе переулка МОПРа, 2 покажут «Царевну-лягушку» (6+)
Татьяна ИВАНОВА
Жителей Иркутска приглашают на бесплатные киносеансы под открытым небом.

Жителей Иркутска приглашают на бесплатные киносеансы под открытым небом.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске продолжается проект «Летний кинотеатр во дворах». Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, на этой неделе сибиряков ждут два бесплатных показа.

- 9 июня в девять вечера во дворе переулка МОПРа, 2 покажут «Царевну-лягушку» (6+). 14 июня в то же время на улице Кирпичной, 151 можно будет посмотреть фильм «Мой дикий друг» (6+), - уточнили в администрации.

Организаторы предупреждают, что график может измениться из-за погоды. Перед выходом лучше уточнить информацию по телефону:

52-04-14.