Парня из Иркутска осудили на 10 лет за поджог подстанции по указке аферистов. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутске суд вынес приговор 22-летнему парню, который осенью 2025 года поджег трансформаторную подстанцию в микрорайоне Юбилейный. Тогда без света остались 17 многоквартирных домов и два социально значимых объекта.

- Оперативники МВД и УФСБ задержали поджигателя спустя несколько часов. На допросе выяснилось, что он действовал по инструкции телефонных мошенников, а свои действия снимал на видео, - рассказывают в полиции.

Молодой человек признал вину и согласился участвовать в документальном фильме «Террористы поневоле» (18+), где рассказал, как стал жертвой чужого влияния, и призвал сверстников не повторять его ошибок. Второй Восточный окружной военный суд назначил ему десять лет лишения свободы. Первые два года он проведет в тюрьме, оставшийся срок - в колонии строгого режима.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что 15-летний парень предстанет перед судом за убийство двух девушек. На преступление он пошел из-за ревности. Читайте подробности.