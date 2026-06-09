Жители Иркутской области отдали мошенникам почти 14 млн рублей за сутки. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

За 8 июня телефонные аферисты обманули шестерых жителей Приангарья. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, общая сумма ущерба превысила 13,6 миллиона рублей. Больше всего денег потеряла пенсионерка из Братска.

Сибирячке позвонил лжеполицейский, сообщил об утечке персональных данных и угрозе кражи денег. Для спасения сбережений жертву убедили передать все курьеру для составления «декларации». Так мошенникам ушли больше семи (!) миллионов рублей.

- Жительница Шелеховского района нашла в мессенджере юриста, перевела ему за услуги пять миллионов рублей, после чего телефон «адвоката» стал недоступен. Двое иркутян и жительница Слюдянки потеряли в общей сложности около 1,2 миллиона рублей, поверив лжеполицейским и переведя деньги на «безопасные счета». Еще одна сибирячка лишилась полумиллиона, вложившись в акции по совету «инвестиционного менеджера», - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Полиция напоминает, что настоящие силовики и банки никогда не требуют переводить деньги на какие-либо счета. Не сообщайте коды из смс, не называйте персональные данные и не верьте сомнительным предложениям быстрого заработка.

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