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НовостиПроисшествия9 июня 2026 5:48

Жители Иркутской области отдали мошенникам почти 14 млн рублей за сутки

Одна из жертв перевела аферистам семь млн
Татьяна ИВАНОВА
Жители Иркутской области отдали мошенникам почти 14 млн рублей за сутки.

Жители Иркутской области отдали мошенникам почти 14 млн рублей за сутки.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

За 8 июня телефонные аферисты обманули шестерых жителей Приангарья. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, общая сумма ущерба превысила 13,6 миллиона рублей. Больше всего денег потеряла пенсионерка из Братска.

Сибирячке позвонил лжеполицейский, сообщил об утечке персональных данных и угрозе кражи денег. Для спасения сбережений жертву убедили передать все курьеру для составления «декларации». Так мошенникам ушли больше семи (!) миллионов рублей.

- Жительница Шелеховского района нашла в мессенджере юриста, перевела ему за услуги пять миллионов рублей, после чего телефон «адвоката» стал недоступен. Двое иркутян и жительница Слюдянки потеряли в общей сложности около 1,2 миллиона рублей, поверив лжеполицейским и переведя деньги на «безопасные счета». Еще одна сибирячка лишилась полумиллиона, вложившись в акции по совету «инвестиционного менеджера», - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Полиция напоминает, что настоящие силовики и банки никогда не требуют переводить деньги на какие-либо счета. Не сообщайте коды из смс, не называйте персональные данные и не верьте сомнительным предложениям быстрого заработка.

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