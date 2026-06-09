Невнимательность стоила пяти миллионов: как мошенники развели жертву при покупке криптовалюты

Житель Пензы потерял пять миллионов рублей из-за мошенников. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Житель Пензы решил вложиться в криптовалюту и нарвался на мошенников. Как сообщает сетевое издание «Столица 58» со ссылкой на МВД региона, он нашел в интернете сайт для конвертации рублей, оформил заявку и вскоре обговорил детали по телефону с «менеджером». Тот попросил назвать реквизиты криптокошелька, и мужчина спокойно продиктовал.

- Дальше мужчина отправился в обменный пункт, передал кассиру наличные и даже перепроверил адрес. Но криптовалюта на его счет так и не пришла. Когда он еще раз внимательно посмотрел на реквизиты, внутри все похолодело, - пишут журналисты.

Из 30 с лишним символов кошелька совпали только первые и последние четыре, остальные были чужими. Так он своими руками перевел больше пяти миллионов рублей неизвестным. По факту мошенничества заведено уголовное дело.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что жители Иркутской области отдали мошенникам почти 14 млн рублей за сутки.