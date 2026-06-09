Более 32 тысяч девятиклассников сдали ОГЭ по русскому языку в Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области 9 июня состоялся обязательный экзамен по русскому языку для выпускников девятых классов. На 277 пунктах проведения экзаменов работу написали 32,4 тысячи школьников. Из них около 30 тысяч выбрали формат ОГЭ, ещё 1,8 тысячи - государственный выпускной экзамен (ГВЭ).

На выполнение заданий отводилось 3 часа 55 минут. Экзамен включал сжатое изложение, задания с кратким ответом и сочинение. Пользоваться разрешалось только орфографическими словарями, которые выдавали организаторы. Личные словари запрещены. - Владение родным языком является основой культуры, образованности, ключом к успешной коммуникации в любой сфере жизни, - сказал министр образования Иркутской области Максим Парфёнов. Результаты экзамена станут известны не позднее 23 июня. Ранее, 6 июня, девятиклассники сдали ОГЭ по иностранным языкам и информатике. Английский сдавали 1820 человек, немецкий - шесть, французский - один. Информатику в этот день написали около 1,7 тысячи участников, ещё 6,3 тысячи придут на экзамен 16 июня.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, 8 июня в Иркутской области 13,8 тысячи выпускников написали ЕГЭ по математике. Базовый уровень сдавали 6,2 тысячи человек, профильный — 7,4 тысячи. Читайте подробности.

Результаты экзамена станут известны не позднее 23 июня. Ранее, 6 июня, девятиклассники сдали ОГЭ по иностранным языкам и информатике. Английский сдавали 1820 человек, немецкий - шесть, французский - один. Информатику в этот день написали около 1,7 тысячи участников, ещё 6,3 тысячи придут на экзамен 16 июня