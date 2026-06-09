На севере Иркутской области усиливают группировку лесных пожарных Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области на севере увеличили число лесных пожарных. Из южных районов в Братский отправили 40 сотрудников. Они будут тушить крупные пожары.

На 9 июня в регионе зафиксировано 22 лесных пожара. Пять из них частично потушили в Балаганском, Братском, Чунском, Усть-Удинском и Нижнеилимском районах. Огонь там сдерживают на площади 69 гектаров. Ещё 17 пожаров тушат, их площадь - 1663 гектара. Работают 504 человека и 115 машин.

- Пожары начались из-за сухих гроз. Тушить их сложно - места далёкие и дорог нет. Ситуацию контролируем круглосуточно. Если нужно, добавим ещё людей, - пояснил министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.

8 июня в области потушили 16 пожаров на площади 128 гектаров. В тушении участвовали 718 человек и 172 машины. В небе работали 15 самолётов.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в рамках социального проекта «Глобальное утепление» холдинга Эн+ специалисты бесплатно утеплили два дома многодетных семей в Хомутово и Карлуке. Работы позволили сократить расход электроэнергии на отопление в несколько раз, а также дали советы, как выбрать действительно тёплое жильё. Подробности.