Жительница Читы нелегально вывезла лес на 56 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чите осудили местную жительницу за контрабанду леса на сумму более 56 миллионов рублей.

Женщина, будучи директором двух фирм, в 2022 году заключила международные контракты на поставку пиломатериалов и незаконно вывезла за границу свыше четырёх тысяч кубометров древесины, как сообщает Байкал24.

Суд назначил ей штраф в размере одного миллиона рублей. Также в доход государства конфискованы деньги, полученные преступным путём.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в поселке Усть-Ордынский суд вынес приговор местному жителю, который избил знакомого дочери, а затем обмотал ноги девушки и её друга цепью и зафиксировал навесными замками. В таком положении они провели всю ночь до утра. Подробнее.