В Иркутской области пенсионеры старше 80 лет получают повышенную пенсию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области 57 тысяч человек, перешагнувших 80-летний рубеж, ежемесячно получают увеличенную страховую пенсию. Сразу после дня рождения Отделение Социального фонда без каких-либо заявлений пересчитывает выплату фиксированная часть удваивается, плюс начисляется доплата по уходу.

В 2026 году базовая фиксированная выплата равна 9 584,69 рубля. Для граждан старше 80 лет она удваивается: жители южных территорий получают 19 169,38 рубля, северных 24 920,20 рубля.

- Повышение пенсии начинается с момента, когда человеку исполняется 80 лет. К примеру, если день рождения 20 июня, то уже в июле пенсионеру придёт полная сумма за весь месяц плюс доплата за последние 10 дней июня, - пояснил управляющий Отделением Социального фонда России по Иркутской области Алексей Макаров.

Как сообщает Тайшет24, увеличение касается только получателей страховой пенсии по старости. Инвалидам I группы повышенная выплата устанавливается раньше, поэтому в 80 лет повторного повышения не будет. Надбавка на уход назначается автоматически.