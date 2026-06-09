Жара до +29 градусов ожидается в Иркутске днем 10 июня. Фото: Татьяна ИВАНОВА.

В Иркутск днем 10 июня 2026 года придет настоящая летняя жара, воздух прогреется до +27…+29 градусов, осадков не ожидается. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 5-10 метров в секунду. После захода солнца похолодает до +10…+12.

- Переменная облачность, местами кратковременные дожди, в северных и западных районах ливневые дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-восточный, юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, при грозах 15-18 м/с, - рассказывают синоптики о погоде в регионе.

В Приангарье ночью похолодает до +9…+14, при прояснении до +4, зато днем ожидается настоящая духота, столбик термометра поднимется до отметки +26…+31, если будет облачно, то до +16…+21.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что в эфир федерального канала вышел выпуск шоу «Мужское. Женское» (16+), посвященный истории из Улан-Удэ. В редакцию программы обратилась 24-летняя Алина. Она утверждала, что боится за свою жизнь и безопасность трехлетней дочери. Подробности.