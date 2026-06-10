Эксперт объяснила, почему мороженое в жару не спасает, а вредит

Гастроэнтеролог Кашух: Из-за мороженого может разболеться голова. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с NEWS.ru предупредила, что один из любимых летних десертов может сыграть с организмом злую шутку. По ее словам, если есть мороженое слишком быстро, резкое охлаждение слизистой рта и горла вызывает спазм сосудов, а за ним приходит сильная головная боль.

- Для здорового человека это не опасно, но неприятные ощущения гарантированы. Также важно помнить, что мороженое не утоляет жажду, а наоборот, из-за обилия сахара пить хочется еще больше, - говорит Кашух.

Здоровым людям можно есть его без строгих ограничений, главное, чтобы десерт вписывался в дневную норму калорий. Тем, у кого диабет, ожирение, проблемы с печенью или поджелудочной железой, лучше заранее обсудить размер порции с врачом.

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