В Иркутске хирурги впервые удалили часть щитовидной железы через губу. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутском областном онкодиспансере провели первую операцию по новой методике. Теперь пациентам, которым нужно удалить долю щитовидной железы, не придется ходить со шрамом на шее. Врачи работают через маленький разрез на внутренней стороне нижней губы, вводят туда эндоскопические инструменты и выполняют все под оптическим увеличением. Никаких наружных рубцов, а обзор анатомических структур даже лучше, чем при классическом доступе.

- Эта операция позволяет решить ключевую медицинскую задачу, одновременно избавляя пациента от видимого послеоперационного рубца на шее. Для многих людей, особенно склонных к образованию келоидных рубцов, косметический аспект имеет огромное значение. Благодарю команду хирургов за успешное освоение метода и первую успешную операцию, - сказал главный врач ИООД Андрей Менг.

Команда хирургов прошла обучение в федеральном центре, первую операцию провела бригада под руководством заведующего отделением опухолей головы и шеи Максима Мирочника. Все прошло планово и без осложнений. Плюсы методики не только в отсутствии шрама, но и в снижении риска потери чувствительности в области шеи и умеренной боли, которая быстро проходит.

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