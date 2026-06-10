В Иркутске открыли мемориальную доску погибшему в зоне СВО Дмитрию Белякову. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

На фасаде иркутской школы № 8 появилась мемориальная доска в память о кавалере ордена Мужества Дмитрии Белякове. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, он погиб 27 июля 2023 года в Горловке Донецкой Народной Республики. На церемонию открытия пришли мэр Руслан Болотов, родные, сослуживцы, педагоги и ученики.

- Дмитрий Беляков - пример настоящего мужчины. Мемориальная доска будет напоминать о его подвиге, навсегда станет символом нашего глубокого уважения и признательности. Светлая память герою, - сказал Руслан Болотов.

Дмитрий учился в этой школе с первого по девятый класс. Первая учительница Юлия Гетман вспоминает его скромным, улыбчивым и надежным другом, который никогда не ссорился и всегда приходил на помощь. После школы он окончил техникум, поступил в Байкальский госуниверситет на юридический факультет, а еще раньше сам пришел в военкомат и попросился в артиллерию.

В октябре 2022 года его мобилизовали. Мама Татьяна Белякова рассказывает, что сын с детства оберегал ее и младшую сестру, а перед отправкой успокаивал: «Не переживай, все будет хорошо, я вернусь». Указом президента России Дмитрий Беляков награжден орденом Мужества посмертно.

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