Для жителей Читы обустроили новую зону отдыха

На популярной лесной площадке установили беседку и обновили стенды с правилами пожарной безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Читинского участка КГСАУ «Забайкаллесхоз» продолжают благоустраивать лесные зоны отдыха. На одной из самых популярных площадок у горожан они установили новую большую беседку, как сообщает Байкал24.

Также рабочие навели порядок на территории: убрали сухостой, валежник и мусор, обновили информационные щиты с правилами поведения в лесу и напомнили о мерах пожарной безопасности.

- Мы создаём безопасные и удобные условия для семейного отдыха. Наша главная цель — сохранить лесные массивы и научить людей бережно относиться к природе. Будем продолжать обустраивать такие зоны, - рассказал начальник участка Сергей Савватеев.