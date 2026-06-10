В Иркутске запустили чаты для жалоб на проблемы с медициной Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

В Иркутской области заработал проект «ЗдравКонтроль» - чаты, через которые пациенты могут быстро сообщить о проблемах с получением медпомощи. Чаще всего жалуются на нарушение сроков ожидания, трудности с записью к врачу, вызовом на дом, получением льготных лекарств, а также на неэтичное поведение персонала и ошибки в маршрутизации.

Создано два чата: «Иркутск.Здоровье» и «Иркутская область.Здоровье». Они работают с понедельника по субботу, с 8 утра до 8 вечера. Важно: здесь не дают консультаций по лечению, не назначают лекарства, не отвечают на вопросы о скорой помощи и диагнозах.

Проект существует на средства Фонда президентских грантов и действует уже в 60 регионах России. Главная цель - повысить доступность государственной медицины. Представители медорганизаций обязаны ответить на обращение в течение двух часов.

- В специальных медчатах жители могут сообщать о проблемах при получении помощи и получать ответы от представителей медорганизаций в течение двух часов, - сообщили в администрации Иркутска.