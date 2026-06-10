Председатель Заксобрания Иркутской области проверил, как идет реабилитация участников СВО

В настоящее время в черемховской больнице на сопровождении находятся 130 участников боевых действий и ветеранов. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

Спикер областного парламента Александр Ведерников в рамках муниципальной недели посетил Черемховский район, где отдельное внимание уделил процессу медицинской реабилитации участников СВО. Он посетил Черемховскую больницу №1, где с представителями местной администрации, думы и руководством лечебного учреждения обсудил вопросы своевременной диспансеризации и реабилитации.

Как отметил Александр Ведерников, каждый участник СВО, вернувшийся домой, должен обязательно получить социальную и медицинскую помощь. Между тем, многие бойцы сообщают о недостаточной информированности по вопросам диспансеризации и реабилитации после возвращения домой.

- Нам важно понимать, как сегодня выстроена эта работа, сколько времени проходит с момента обращения до обследования, как организована психологическая помощь и взаимодействие с медицинскими учреждениями, которые занимаются реабилитацией бойцов, – сказал Александр Ведерников.

В Черемховском районе создана межведомственная комиссия, в которую входят представители администрации, медицинских учреждений и социальных служб. За каждым участником СВО закреплено сопровождение, чтобы наиболее эффективно проводить диспансеризацию и организовывать санаторно-курортное лечение.

В настоящее время в черемховской больнице на сопровождении находятся 130 участников боевых действий и ветеранов.

- Вся работа организована по принципу зеленого коридора. Участники специальной военной операции и члены их семей проходят необходимые обследования и консультации специалистов в течение двух-трех часов, - пояснила главный врач учреждения Эльвира Петренко. - Вместе с тем одной из основных проблем остается дефицит медицинских кадров. Кроме того, не все участники СВО активно проходят диспансеризацию и обращаются за психологической помощью, хотя такая возможность у них есть. По ее словам, 41 человек был направлен в специализированные медицинские учреждения для дальнейшего медицинского обследования и реабилитации.

Александр Ведерников предложил активнее направлять бойцов в областные учреждения, такие как Госпиталь ветеранов войн в Иркутске, где имеется современное оборудование и высококвалифицированные специалисты.

- Там сейчас завершается создание полного комплекса реабилитации. Наша задача – сделать так, чтобы каждый защитник Отечества мог своевременно получить всю необходимую помощь и поддержку, – подчеркнул спикер ЗС.