Житель Нижнеудинска заплатил 40 тысяч за ложный донос об угоне Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнеудинске вынесли приговор 22-летнему водителю. В августе 2025 года он доверил управление своей машиной знакомой, у которой не было водительских прав. Женщина не справилась с управлением и сбила пешеходов. Прибывшие полицейские оформили протокол на владельца автомобиля - за передачу руля человеку без прав ему грозило 30 тысяч рублей штрафа.

- Решив избежать наказания, мужчина в сентябре обратился в полицию с заявлением об угоне. Он утверждал, что знакомая взяла машину без спроса. Однако записи видеорегистратора и показания свидетелей опровергли эту версию: в момент аварии хозяин находился в салоне. После этого в отношении него возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 40 тысяч рублей. В итоге он заплатил даже больше, чем мог бы изначально.