В Иркутской области суд признал отцовство погибшего в СВО бойца Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнеудинске рассмотрели гражданское дело об установлении отцовства. Иск подала мать ребёнка. Отец девочки погиб во время выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции. При жизни он не успел оформить свои права официально, хотя признавал дочь, заботился о ней и не оспаривал родство.

Женщине требовалось подтвердить отцовство, чтобы ребёнок мог получать пенсию по потере кормильца и другие положенные выплаты. Сложность была в том, что у погибшего не осталось близких родственников, чьи анализы можно было бы использовать для стандартной генетической экспертизы. Тогда суд запросил образцы крови бойца, которые хранились в медицинских документах. Назначенная экспертиза подтвердила, что погибший является биологическим отцом ребёнка. Дополнительно суд допросил свидетелей, которые подтвердили, что мужчина при жизни признавал отцовство и заботился о семье.

- Истец состояла в фактических брачных отношениях с погибшим, отец не успел оформить свои права официально, хотя отцовство признавал и не оспаривал. Суд удовлетворил иск, установив факт признания отцовства, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Иркутской области.