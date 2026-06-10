В Иркутске ищут 42-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве

В Иркутске сотрудники правоохранительных органов проводят розыск 42-летнего Федина Максима Геннадьевича. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).
Всех, кто знает о возможном местонахождении разыскиваемого, его связях или маршрутах передвижения, просят сообщить информацию в полицию. Конфиденциальность предоставленных сведений гарантируется.
Телефоны для связи:
УФСБ России по Иркутской области:
8 (3952) 210-404;
ГУ МВД России по Иркутской области:
8 (3952) 216-888.