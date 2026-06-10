В Эхирит-Булагатском районе построят объект для переработки отходов Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области появится современный комплекс для работы с твёрдыми коммунальными отходами. Проект одобрен межведомственной комиссией Минприроды России и войдёт в федеральную программу «Экономика замкнутого цикла», которая является частью нацпроекта «Экологическое благополучие».

Мощности нового объекта распределятся так: сортировка до 24 тысяч тонн отходов ежегодно, захоронение до 12 тысяч тонн, утилизация до 8,4 тысячи тонн. Строительство намечено на 2027–2028 годы. Общая стоимость оценивается в 1,9 миллиарда рублей, из которых 1,7 миллиарда поступит из федерального бюджета.

- Благодаря новому комплексу в регионе вырастут объёмы переработки и утилизации мусора, уменьшится количество отходов, которые сейчас закапывают в землю. Ожидается, что это улучшит экологическую обстановку не только в самом Эхирит-Булагатском районе, но и на соседних территориях, - сообщили в правительстве Иркутской области.