Житель Крыма обманул знакомых на 5,7 млн рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В республике завершено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве. 35-летний житель Симферопольского района на протяжении длительного времени обманывал своих знакомых.

Он рассказывал им о трудностях в бизнесе и просил деньги в долг, чтобы якобы решить финансовые проблемы. На самом деле никакой коммерческой деятельности мужчина не вёл и возвращать средства не планировал, сообщает АиФ Крым.

Общая сумма ущерба составила 5,7 миллиона рублей. Обвиняемый полностью признал свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, 43-летняя жительница Улан-Удэ Анастасия Сергеева, у которой уже двое внуков, родила девятого ребёнка. Многодетная мать признаётся, что не исключает и десятого, чтобы округлить счёт. Подробности.