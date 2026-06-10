Жители Иркутской области еще могут проголосовать за объекты благоустройства

Принять участие в голосовании могут жители старше 14 лет. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Считанные дни остались до завершения VI Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства. Сделать выбор, какая именно территория предобазится в 2027 году, до полуночи 12 июня 2026 года. В Иркутской области за семь недель, прошедших с начала голосования, собрано 198,5 тысячи голосов.

Напомним, голосование проводит Минстрой России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Мероприятия ФКГС входят также в народную программу партии «Единая Россия». В Приангарье на голосование представлены 114 общественных территорий в 45 населённых пунктах, расположенных в 28 муниципальных образованиях.

– Больше всего голосов сегодня отдано за территории, расположенные в Иркутске, Ангарском городском округе, Иркутском муниципальном округе, - рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Однако если говорить о вовлеченности жителей, то наиболее активными по числу проголосовавших от общего количества проживающих в муниципалитете являются Чунский, Нижнеилимский, Иркутский муниципальные округа, города Нижнеудинск и Алзамай.

По словам главы региона, победителей будут определять в каждом из 28 участвующих муниципальных образований. Поэтому у местных жителей ещзе есть возможность повлиять на то, как будут выглядеть города, сёла и посёлки, какие новые общественные пространства появятся и какие уже существующие будут преображены.

Принять участие в голосовании могут жители старше 14 лет. Голосование доступно онлайн на платформе проекта, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе» или через чат-бот в мессенджере МАКС.

Офлайн проголосовать можно с помощью волонтёров, которые работают в общественных местах. В Иркутской области в этом году в качестве волонтёров ФКГС зарегистрировались свыше 2,8 тысячи человек. С начала голосования этого года с помощью волонтёров собрано более 112 тысяч голосов.