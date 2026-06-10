Депутаты Заксобрания Иркутской области обсудили авиаперевозки в регионе

Парламентариев беспокоило сразу несколько направлений местных авиаперевозок. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

В Законодательном Собрании Иркутской области обсудили существующее положение дел с авиаперевозками в пределах региона. Эта тема поднималась на заседании комитета по собственности и экономической политике.

Парламентариев беспокоило сразу несколько направлений. В частности, Иркутск-Усть-Илимск. главная задача - обеспечить стабильное и доступное транспортное сообщение между областным центром и северной территорией.

Ранее на базе профильного комитета состоялось оперативное совещание, на котором обсуждалась ситуация с отменой полетов из-за сложностей с финансированием субсидируемых рейсов. Совместно с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым удалось договориться о продолжении программы авиасообщения на летний период. Полеты возобновились с 6 июня. Однако вопрос остается актуальным, и пока не будет проведена модернизация аэродромной и аэропортовой инфраструктуры, могут возникать сложности. По запросу Минтранса РФ и Росавиации правительство Иркутской области представило перечень мероприятий, требующих дополнительного финансирования из федерального бюджета. Необходимая сумма - порядка 250 млн рублей. Дорожная карта реновации в настоящее время находится на согласовании в Федеральном агентстве воздушного транспорта. Общий объем необходимого финансирования оценивается более чем в 500 млн рублей. Основные мероприятия планируются к реализации в 2028 году.

Виталий Перетолчин рекомендовал министерству рассмотреть вопрос привлечения к программе модернизации аэропортового комплекса местных инвесторов. Депутат Артем Лобков, также представляющий эту территорию, отметил, что недофинансирование или снижение количества рейсов приведут к проблемам для аэропорта. В частности, речь идет о задолженности по налогам и невыплате зарплат работникам. Парламентарии предложили совместно с минфином провести оперативное совещание для решения вопроса регулярности авиаперевозок и их субсидирования.

Осуществляющая полномочия министра транспорта и дорожного хозяйства Дарья Селех отметила, что из семи аэропортов Приангарья пять являются региональными. При этом субсидии на авиаперевозки выделяются по четырем направлениям плюс пять вертолетных.

Александр Лаутин поинтересовался, планируется ли распространить опыт авиаперевозок в Бодайбо и Бодайбинский район на другие территории. Напомним: с 1 февраля этого года для жителей территории действует специальный тариф для перелета в Иркутск и обратно. Значительная часть стоимости билета компенсируется из областного бюджета. Представители минтранса отметили, что данная мера оказалась очень востребованной и соответствующий вопрос пока на рассмотрении.

Обсудили на заседании комитета и авиаперевозки до Киренска: с начала июня они прекращены из-за плохого состояния взлетно-посадочной полосы. В качестве одного из вариантов решения планируется организовать пересадочную площадку в селе Казачинское, где есть аэропорт. Александр Лаутин попросил профильное министерство в сжатые сроки ознакомить депутатский корпус с дорожной картой, отражающей пути решения проблемы.

Отдельно рассматривалась перспектива участия Иркутской области в федеральных программах, направленных на привлечение бюджетных средств для организации межрегиональных авиаперевозок. Виталий Перетолчин отметил, что в других субъектах Федерации данный механизм успешно реализуется и востребован. Представители регионального минтранса сообщили, что такой порядок уже разработан и проходит согласование в правительстве.