В Иркутске 11 июня ожидаются дожди с грозами и до +23 Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске днём 11 июня 2026 года ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском гидрометцентре, ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду, температура воздуха составит +21…+23 градуса.

После захода солнца похолодает до +12…+14. По области погода будет разнообразнее.

Переменная облачность, местами кратковременные дожди. В западных, Зиминском и южных районах местами ливневые дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный и северо-восточный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 м/с, в центральных и южных районах порывы могут достигать 15-18 м/с, рассказывают синоптики о погоде в регионе.

Днём в Иркутской областивоздух прогреется до +21…+26 градусов. При облачной погоде будет прохладнее - +11…+16°. В северных и верхнеленских районах местами столбики термометров поднимутся до +31.