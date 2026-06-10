40 жителей Иркутской области стали почётными донорами России Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске 10 июня на площади перед дворцом спорта «Труд» прошло мероприятие, приуроченное к Всемирному дню донора и Году единства народов России.

Организатором выступила Иркутская областная станция переливания крови. Сам праздник доноров отмечается 14 июня.

Иркутская область входит в число лидеров среди регионов России по пополнению Федерального регистра доноров костного мозга. Сейчас более 26,3 тысячи жителей региона готовы поделиться своими клетками для спасения других.

Уже 80 человек совершили донации плазмы именно с этой целью. В ходе акции 34 жителя региона сдали кровь общий объём превысил 15 литров.

- Ещё 40 человек получили нагрудные знаки «Почётный донор России». Такую награду вручают тем, кто сдал кровь 40 раз или плазму 60 раз. Благодарю всех доноров за участие в спасении жизней. Ваша доброта и бескорыстие делают наш мир лучше, - отметил главный врач Иркутской областной станции переливания крови Максим Зарубин.