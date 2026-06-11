В Забайкалье суд взыскал 650 тысяч за незаконное уголовное преследование Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Забайкалье суд взыскал компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование. Индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства, обратился с иском о выплате 2 миллионов рублей.

В 2024 году мужчину обвинили в незаконной рубке леса, но Читинский районный суд оправдал его за отсутствием состава преступления. Почти год истец находился сначала под стражей в СИЗО, затем под подпиской о невыезде. У него изъяли четыре бензопилы и пилораму, из-за чего рабочие не могли трудиться и лишились заработка.

Сам фермер переживал, что его семья и сотрудники останутся без денег. Суд частично удовлетворил иск, оценив нравственные страдания мужчины, и постановил выплатить ему 650 тысяч рублей.

- С учетом принципа разумности и справедливости, учитывая степень нравственных страданий истца, суд пришёл к выводу о частичном удовлетворении исковых требований, - сообщили в объединённом пресс-центре судов Забайкальского края.

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