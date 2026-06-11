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НовостиДом. Семья11 июня 2026 3:08

На севере Байкала нерпы отдыхают на дрейфующих льдинах

Госинспектор Максим Жуков снял тюленей, которые ловят первые солнечные лучи на плавающем льду
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
На севере Байкала нерпы отдыхают на дрейфующих льдинах. Фото: ФГБУ "Заповедное Подлеморье"

На севере Байкала нерпы отдыхают на дрейфующих льдинах. Фото: ФГБУ "Заповедное Подлеморье"

На северной стороне озера Байкал в начале лета можно увидеть необычную картину: лёд ещё не растаял, а на нём уже отдыхают нерпы. Тюлени лежат на плавающих льдинах и ловят первые тёплые солнечные лучи. Эти кадры сняты по пути во Фролихинский заказник.

Фотографиями поделился государственный инспектор Максим Жуков. На снимках запечатлены умиротворённые животные.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Бурятии спасают нерпёнка Сергеевну, которого нашли на льду Байкала без мамы. Малышку выходили, она быстро набирает вес и уже знакомится с другими нерпами в центре Nerpaland, а видео с её участием набирают миллионы просмотров. Подробности.