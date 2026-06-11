На севере Байкала нерпы отдыхают на дрейфующих льдинах. Фото: ФГБУ "Заповедное Подлеморье"

На северной стороне озера Байкал в начале лета можно увидеть необычную картину: лёд ещё не растаял, а на нём уже отдыхают нерпы. Тюлени лежат на плавающих льдинах и ловят первые тёплые солнечные лучи. Эти кадры сняты по пути во Фролихинский заказник.

Фотографиями поделился государственный инспектор Максим Жуков. На снимках запечатлены умиротворённые животные.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Бурятии спасают нерпёнка Сергеевну, которого нашли на льду Байкала без мамы. Малышку выходили, она быстро набирает вес и уже знакомится с другими нерпами в центре Nerpaland, а видео с её участием набирают миллионы просмотров. Подробности.