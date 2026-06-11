Водные перевозки по маршрутам Иркутск – Братск хотят запустить в июле Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

В Иркутской области до сих пор не запущены пассажирские теплоходы по маршрутам Иркутск – Братск, Мама – Бодайбо и Осетрово – Визирный. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона объяснили, что это связано с экономической ситуацией.

Вопрос с водными перевозками решат 17 июня на сессии Законодательного Собрания. Депутаты уточнят бюджет, увеличат финансирование на пассажирские перевозки, и сразу после этого министерство объявит конкурс.

- Начать перевозки по социально значимым маршрутам водного транспорта планируется в июле. Понимаем всю значимость обеспечения транспортной доступности отдалённых районов, прилагаем все усилия для скорейшего восстановления ситуации, - сообщила исполняющая полномочия министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Дарья Селех.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Иркутской области стартовал фотоконкурс «Я — ветеринар Иркутской области 2026». Заявки принимаются до 20 июня, голосование продлится с 1 по 20 июня, а победителей определят народным голосованием. Подробности.