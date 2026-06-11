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НовостиОбщество11 июня 2026 6:14

Житель Ангарска добился оплаты сверхурочных после ареста счетов работодателя

Приставы заблокировали расчётные счета компании, и долг в 60 тысяч рублей погасили
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Житель Ангарска добился оплаты сверхурочных после ареста счетов работодателя

Житель Ангарска добился оплаты сверхурочных после ареста счетов работодателя

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

52-летний житель Ангарска, работающий в сфере энергетики, трудился сверхурочно по инициативе работодателя, но руководство отказывалось платить за переработку. Мужчина обратился к судебным приставам.

В качестве меры принудительного исполнения специалисты арестовали расчётные счета ресурсоснабжающей компании.

- Сумма задолженности порядка 60 тысяч рублей была оперативно погашена должником во избежание нарушения бесперебойной работы предприятия, - сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.