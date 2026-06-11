39 судоводителей нарушили правила за неделю в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

С 5 по 7 июня сотрудники ГИМС устроили масштабные проверки на воде. Итог — 39 нарушителей, в отношении которых составлены протоколы. Чаще всего инспекторы фиксировали отсутствие спасательных жилетов у пассажиров: таких случаев 25.

Также выявлены факты управления незарегистрированными судами и без техосмотра. Два человека не имели прав на управление, ещё двое забыли документы дома. Один судоводитель уже был должен штраф, но не оплатил его вовремя.

Вместе с инспекторами ПДН обнаружили 12 детей у воды без присмотра взрослых. Родителям грозит ответственность по административной статье. На данный момент в регионе нет ни одного официального пляжа, купаться небезопасно.

- Гидроциклы относятся к маломерным судам, поэтому они подлежат регистрации, техосмотру, а управлять ими можно только при наличии удостоверения, - подчеркнули Инспекторы Центра ГИМС Главного управления.