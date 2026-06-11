Оператор-наводчик Илья Ананьев из Байкальска погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли из зоны спецоперации. При выполнении боевого задания героически погиб Илья Ананьев из Байкальска. Об этом сообщает глава администрации городского поселения Василий Темгеневский.
- После окончания седьмого класс Илья перевелся в Иркутский гвардейский кадетский корпус Ракетных войск стратегического назначения. Затем ушел на срочную службу в армию. «За ленточку» отправился в декабре 2024 года после подписания контракта, - рассказывает Василий Темгеневский.
Илья Ананьев с позывным «Кадет» служил в должности оператора-наводчика мотострелкового батальона. Его жизнь оборвалась в мае 2025 года. Военнослужащий проявил героизм, стойкость и мужество. Дома его ждали мама и маленький сын.
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