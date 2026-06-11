Оператор-наводчик Илья Ананьев из Байкальска погиб в зоне СВО. Фото: соцсети главы администрации Байкальского городского поселения Василия Темгеневского.

Скорбные вести пришли из зоны спецоперации. При выполнении боевого задания героически погиб Илья Ананьев из Байкальска. Об этом сообщает глава администрации городского поселения Василий Темгеневский.

- После окончания седьмого класс Илья перевелся в Иркутский гвардейский кадетский корпус Ракетных войск стратегического назначения. Затем ушел на срочную службу в армию. «За ленточку» отправился в декабре 2024 года после подписания контракта, - рассказывает Василий Темгеневский.

Илья Ананьев с позывным «Кадет» служил в должности оператора-наводчика мотострелкового батальона. Его жизнь оборвалась в мае 2025 года. Военнослужащий проявил героизм, стойкость и мужество. Дома его ждали мама и маленький сын.

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