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НовостиОбщество11 июня 2026 7:08

В Иркутском районе работникам погасили долг по зарплате в 20 млн рублей

Два месяца компания, которая занимается строительством и ремонтом дорог, не платила людям в полном объеме
Татьяна ИВАНОВА
290 работников ремонтно-строительной организации, наконец, получили заработанные деньги.

290 работников ремонтно-строительной организации, наконец, получили заработанные деньги.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутском районе после вмешательства прокуратуры 290 работников ремонтно-строительной организации получили заработанные деньги. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, с апреля по май 2026 года компания, которая занимается строительством и ремонтом дорог, не платила людям зарплату в полном объеме.

- Общий долг превысил 20 миллионов рублей. Прокуратура внесла представление директору и завела административное дело за неполную выплату заработной платы, - прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства.

После этого работодатель полностью погасил задолженность и выплатил компенсацию за задержку.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что сибирячка, у которой двое внуков, родила девятого ребенка. Читайте подробности.