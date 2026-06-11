В Нукутском районе задержали начальника склада за подкуп в 1,4 млн рублей

В Нукутском районе задержали начальника склада за подкуп в 1,4 млн Фото: СУ СКР по Иркутской области.

В Нукутском районе задержали начальника складского хозяйства коммерческой организации. Ему предъявили обвинение по статье о коммерческом подкупе в особо крупном размере. По версии следствия, с 2021 по 2024 год он получал от директора компании-поставщика деньги за то, чтобы обеспечивать фирме преимущество при распределении заказов, продлевать договоры и лояльно принимать товары. На счёт обвиняемого поступило не менее 1,4 миллиона рублей.

Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Следователи проверяют его на причастность к другим эпизодам.

- Подкуп осуществлялся за лояльное отношение при выгрузке и приемке поставляемых товаров, за обеспечение преимущественного направления заказов на поставку товаров и пролонгацию договорных отношений, - сообщили в СУ СК России по Иркутской области.