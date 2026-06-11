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НовостиДом. Семья11 июня 2026 7:28

Двух медведей заметили у дороги в Усольском районе

Хищники не нападали, к моменту приезда полиции и охотоведов они скрылись
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Двух медведей заметили у дороги в Усольском районе

Двух медведей заметили у дороги в Усольском районе

Фото: Павел КЛОКОВ. Перейти в Фотобанк КП

11 июня утром в полицию Усольского района поступило сообщение о двух медведях вблизи населённого пункта. Житель заметил хищников в районе поворота с объездной дороги в сторону деревни Сапиновка. На место выехали сотрудники полиции и специалисты охотнадзора, но животных не обнаружили.

Это не первый случай в регионе. В мае полицейские регистрировали четыре выхода медведей к людям в Братском, Нижнеилимском и Качугском районах.

- При встрече с диким животным не следует приближаться к нему, пытаться прогнать или спровоцировать. Необходимо спокойно покинуть опасную зону и незамедлительно сообщить в экстренные службы, - напомнили в ГУ МВД России по Иркутской области.