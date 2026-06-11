14 лесных пожаров потушили в Иркутской области за 10 июня. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

За 10 июня в Приангарье справились с 14 лесными пожарами. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, четыре новых очага потушили в тот же день в Заларинском, Куйтунском, Нижнеудинском и Тайшетском районах, их общая площадь составила почти 20 гектаров. Еще 10 пожаров перешли с прошлых дней в Усть-Илимском, Братском, Зиминском, Качугском, Тулунском, Чунском и Нижнеилимском районах, они прошли больше 130 гектаров, с ними тоже справились.

- На тушении работали 712 человек и почти 200 единиц техники. В воздух поднимали 20 самолетов и вертолетов, общий налет составил больше 78 часов. Причиной пожаров стали грозы на фоне жары и нехватки дождей, - добавили в правительстве.

На утро 11 июня действуют 11 пожаров на площади почти 2200 гектаров, еще семь очагов на площади около 2500 гектаров уже взяты под контроль. В тушении участвуют почти 600 человек и 127 единиц техники. Лес патрулируют 111 групп, с воздуха обстановку мониторят 15 самолетов. В регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, посещение лесов запрещено.

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