154 тысячи жителей Иркутской области получили оплату больничных с начала года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отделение Социального фонда России по Иркутской области с начала 2026 года направило на выплаты по больничным больше 5,4 миллиарда рублей. Пособие получили почти 154 тысячи жителей Приангарья. Деньги выплачивают официально трудоустроенным людям, за которых работодатель перечисляет страховые взносы, а также тем, кто платит их добровольно, например адвокатам и предпринимателям.

Размер пособия зависит от среднего заработка за два предыдущих года и от стажа. Если человек отработал меньше пяти лет, он получает 60%, от пяти до восьми лет – 80%, больше восьми лет – 100%. При уходе за больным ребенком до восьми лет пособие сразу выплачивается в полном размере.

- Первые три дня болезни оплачивает работодатель, с четвертого дня деньги перечисляет Соцфонд. Исключение - уход за заболевшим членом семьи, в этом случае фонд платит с первого дня, - добавил управляющий региональным Отделением Соцфонда Алексей Макаров.

Для тех, кто платит взносы добровольно, больничный считают по минимальному размеру оплаты труда с учетом районного коэффициента. Всю информацию о выплатах можно проверить в личном кабинете на портале госуслуг.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что стало с таксисткой, которую жестоко избили пьяные пассажиры в Усть-Илимске. Читайте подробности.