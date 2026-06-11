Боксер из Иркутска выиграл миллион рублей в лотерее

Сибиряк выиграл миллион рублей в лотерее. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Житель Иркутска Сергей сорвал крупный выигрыш в лотерее. В начале 2026 года он увидел рекламу по телевизору и решил испытать удачу. Мужчина начал покупать билеты через мобильную версию сайта, и уже через неделю в 1710-м тираже ему улыбнулась фортуна. Выигрыш составил миллион рублей!

- Секрет успеха - моя интуиция. Я прислушался к себе при покупке билета и смог ухватить удачу за хвост в нужный момент, - рассказал победитель.

Сергей работает аппаратчиком в фармацевтической компании, а в свободное время серьезно занимается спортом. У него первый взрослый разряд по боксу и участие во Всероссийских соревнованиях. На что потратить выигрыш, он пока не решил.

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