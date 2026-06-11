На севере Иркутской области ввели особый противопожарный режим до 6 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 11 июня 2026 года на севере Приангарья ужесточили правила пожарной безопасности. Особый режим действует в Братске, Братском, Нижнеилимском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах и продлится до 6 июля. Информацию об этом опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Ходить в лес при третьем классе опасности и выше запрещено. Исключение только для тех, кто там работает по договорам, и для туристических баз. Костры, мангалы, сжигание травы и мусора - под полным запретом на всех землях. Единственное, что можно - готовить на газовых горелках в пикниковых точках или в стационарных кирпичных печах с дымоходом.

Муниципалитеты обязали выставить посты, организовать круглосуточное патрулирование и каждый день рассказывать жителям об обстановке. Если ветер разгуляется сильнее 15 метров в секунду, свет могут отключить. Также временно ограничили охоту в лесах и рыбалку на водоемах у сельхозземель и лесничеств. МЧС будет пристально следить за объектами, которые граничат с лесом.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что сибирячка долгие годы разыскивала своего без вести пропавшего сына, пока он покоился на дне озера. Читайте подробности.